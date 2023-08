Il Napoli presenta Natan e risponde al Lens | «Un ringraziamento particolare per l’ispirazione» VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilha risposto al. Dopo che il club francese ha comunicato con unironico il rinnovo di Danso prendendo in giro il, il club di De Laurentiis ha risposto a tono ieri comunicando l’acquisto di, ieri presente a bordocampo durante l’amichevole-Augsburg. Su Tik Tok ilnel profilo del club azzurro che ritraea bordocampo e in sottofondo le parole della canzone “Ti Amo” di Umberto Tozzi: “Un soldo, ti amo. In aria, ti amo”. Nella caption ilalche aveva citato la canzone di Leali neldi Danso: “Unal @RCper”. Con tanto di ...