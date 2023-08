Il Napoli lo vuole a tutti i costi | pronta l’offerta che infiamma i tifosi

(Di lunedì 7 agosto 2023) I prossimi giorni potrebbero essere quelli in cui il mercato del, in fase di stallo fin ad ora, inizi a sbloccarsi definitivamente Tutto è pronto per un effetto domino con ilprotagonista. È stata una sessione di calciomercato estiva che non ha entusiasmato ipartenopei ma anzi, l’immobilismo azzurro sulle nuove entrate, li ha fatti del tutto preoccupare. Un velo di scetticismo si è abbattuto sulla città e i sostenitori si sono divisi tra l’essere negativi per la prossima annata o fiduciosi nei confronti di una dirigenza che soltanto poche settimane fa ha riportato lo scudetto sotto le pendici del Vesuvio. A poco più di dieci giorni dall’inizio del campionato, ilsi ritrova con la cessione di Kim Min Jae rimpiazzata soltanto adesso dal difensore brasiliano Natan. Il centrale arriva dal Red ...

Ilgli ha offerto un prolungamento al ribasso , in linea con il tetto imposto dal club per politica societaria, e sebbene lui sia intenzionato ad accettare noncomunque perdere lo ...A distanza di anni, con un bagaglio superiore, la voglia è quella di far vedere le proprie capacità su una panchina come quella delchecontinuare a vincere. In che ruolo ha giocato Rudi ...... i 20 milioni, però, non bastano ad ottenere il sì di De Laurentiis che nealmeno 25. ... Per la Gazzetta dello Sport, invece, ilè pronto ad accettare l'offerta dei sauditi. 'E da tempo l'...

Il Napoli vuole Koopmeiners: per l'Atalanta è incedibile Sky Sport

Napoli, caccia aperta al centrocampista. Del rinnovo di Zielinski non v'è traccia, considerate le richieste elevate d'ingaggio del giocatore (4,2 milioni) per un solo anno di ...Se Zielinski si convincerà ad accettare l’Arabia, il Napoli andrà deciso su Teun Koopmeiners, l’obiettivo ormai dichiarato per la nuova mediana azzurra. L’Atalanta continua a dichiararlo incedibile, m ...