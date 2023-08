Il modo dolce e un po’ misterioso con cui Federica Pellegrini ha confermato il sesso del bebè

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 7 agosto 2023)ha appena compiuto 35 anni, e per celebrare questo traguardo ha deciso di rendere partecipi i suoi follower dei festeggiamenti. La ex nuotatrice italiana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una carrellata di foto con amici e compagno, tra le quali vi è anche un possibile indizio suldel bambino che lei e Matteo Giunta, suo compagno ed ex allenatore, stanno aspettando. Un mazzo di rose rosse tra cui ne spunta una rosa pallido è la foto in questione. “35… con un pizzico di rosa. Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?!” scrivecome commento. Una foto in cui molti hanno voluto vedere una conferma del fatto che il bambino che la ex campionessa sta aspettando sia proprio una femmina. ...