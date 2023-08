(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilha individuato ilin, clamorosadi calciomercato riguardante un calciatore azzurro Il calciomercato è iniziato da più di un mese ed ilè sicuramente tra le squadre più attive per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il club rossonero ha approfittato della cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro per reinvestire tutto quanto incassato nell’acquisto di numerosi profili per rinforzare la rosa a disposizione del mister Stefano Pioli. Discorso diverso invece per ilche al momento ha ceduto Kim Min Jae al Bayern Monaco ed al momento è praticamente arrivato solo un acquisto, il difensore centrale brasiliano Natan che ieri è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro. Tra ...

Restando in tema di terzini, ilnon segue solo Colafiori: piace anche Pasquale Mazzocchi ... La Juventusil colpo, anche se le richieste sarebbero elevate (circa 40 milioni di euro). Si ...L' Atalanta chiude il colpo più costoso della propria storia assicurandosi El Bilal Tourè, ilattende per domani Chukwueze e saluta, in prestito, Gabbia. Per l'Inter idea Beto per l'... che...Notizie Calcio Napoli - Lazar Samrdzic fa gola a mezza Serie A. L'Udineseil grande incasso e non si opporrà alla cessione del suo gioiello ma l'offerta deve essere ... Ilaveva chiesto ...

Il Milan fiuta il colpaccio in casa Napoli, svolta improvvisa Spazio Napoli

Milan da un lato, Juve dall’altro. E sì: pure Paolo Rossi è passato di là, rossonero (poco), bianconero (tanto). Inevitabile che per quello che viene considerato il suo erede si inneschi di nuovo la s ...Si infiamma il calciomercato del Milan di Stefano Pioli, i rossoneri sono in chiusura per Yunus Musah e trattano già per un altro nome ...