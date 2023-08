Il killer di Iris Setti era stato in caserma per l’obbligo di firma prima dell’omicidio | «Da chiarire il movente»

Leggi su corriere

(Di lunedì 7 agosto 2023) Rovereto, Nweke Chukwuka era in attesa di processo per le aggressioni dell’anno scorso, per questo non poteva essere espulso. Il sindaco Francesco Valduga: «Cercherò di capire perché non si è proceduto con il Tso, a me nessuno lo ha segnalato»