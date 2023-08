Il Gruppo Smet si tinge di granata | nuovo veicolo con colori e logo Salernitana

Per i 76 anni di vita il, fondato dal capofamiglia Domenico De Rosa senior nel lontano 1947, si tinge di granata in onore di una nuova, solida e duratura amicizia con la U. S Salernitana 1919. È stato presentato ...Il nuovo veicolo Iveco verrà consegnato ufficialmente venerdì 4 agosto, in occasione del 76° anniversario del, presso Spa Easyfuel in Via Cappello Vecchio a Salerno. Alla cerimonia di ...Per i 76 anni di vita il, fondato dal capofamiglia Domenico De Rosa senior nel lontano 1947, si tinge di granata in onore di una nuova, solida e duratura amicizia con la U. S Salernitana 1919. È stato presentato ...

Per i 76 anni di vita il Gruppo SMET, fondato dal capofamiglia Domenico De Rosa senior nel lontano 1947, si tinge di granata in onore di una nuova, solida e dur ...L’AD della Salernitana, Milan: “Felici di una partnership di valori che punta a far emergere le eccellenze del Sud Italia” ...