Il governo deve redistribuire cinquantamila migranti in tutta Italia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nell’estate degli sbarchi ormai vicini a quota 100mila, in due mesi e mezzo. Questo numero,, è quello che viene indicato nel piano di riparto dall’1 luglio al 15 settembre che il Viminale ha inviato alle prefetturene per trovare in tempo utile i posti in un sistema di accoglienza giù saturo, spiega Repubblica. I numeri, con tredicimila persone ospitate, non si contavano dal 2018: seimila in Lombardia, quattromila in Emilia Romagna, Piemonte e Lazio, tremila in Veneto, Toscana e Campania fino agli 877 della piccola Basilicata. A questo va aggiunto il problema della sistemazione, in centri dedicati, dei 9.500 minori sbarcati nel 2023, molti dei quali non accompagnati. Le quote sono elaborate secondo i criteri dell’estensione territoriale e della popolazione e contestati da più di un governatore, sottoposte ai Consigli territoriali ...