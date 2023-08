Il giovane Montalbano torna su Rai 1 | trama e cast dell' episodio del 7 agosto

Stasera , 7 agosto, su Rai 1 , tornerà Ilcon il sesto episodio, in replica, della serie prequel de Il commissario. Il titolo dell'episodio di stasera è Sette lunedì, tratto da Sette lunedì (presente nella ...TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.25 Il. Un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di. Intanto, ...... continua a riscuotere il grande successo del pubblico ad ogni replica e in queste settimane sono in onda anche le puntate de Il, spin off della fiction tratta dai romanzi di ...

Il giovane Montalbano torna su Rai 1: trama e cast dell'episodio del ... Movieplayer

In questi primi mesi di relazione con Livia, il commissario Montalbano è cambiato profondamente, spinto dall'amore che prova per la sua compagna. Convinto da lei, decide di visitare suo padre e cercar ...Il Giovane Montalbano Sette Lunedì cast e trama ultima puntata. Il Giovane Montalbano Sette Lunedì episodio 6 del 7 agosto 2023 ...