(Di lunedì 7 agosto 2023) Prezzo del gas in rialzo ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a settembre è salito del 5% riconquistando quota 30al. . 7 agosto 2023

Prezzo delin rialzo ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a settembre è salito del 5% riconquistando quota 30 euro al Megawattora. . 7 agosto 2023Il livello conseguito attesta che Gesac non solo riduce e neutralizza l'emissione di... i buoni risultati gestionali del 2022 hanno consentito di distribuire dividendi agli azionisti -l'...... per il settore Petrolio e(Oil) una riduzione del 40% delle emissioni finanziate (scope 1, ... Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni finanziate -la nota - ...

Il gas conclude in aumento (+5%) a 30 euro al Megawattora QUOTIDIANO NAZIONALE

Prezzo del gas in rialzo ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a settembre è salito del 5% riconquistando quota 30 euro al Megawattora.(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 7 agosto è pari a 28,50 €/MWh, in ribasso rispetto al 6 agosto attestatosi a 28,61 €/MWh. L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei Me ...