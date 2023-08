A sette mesi dalle elezioni presidenziali, il Senegal è nel caos. I candidati che erano dati favoriti alle elezioni, previste per il febbraio del 2024, non sono più in corsa. L'attuale presidente, ...Piotr Zielinski ha ilmoltotra Napoli, rinnovo e possibile cessione: nelle ultime ore sul polacco è forte l'interesse dall'Arabia Saudita Piotr Zielinski ha ilmoltotra Napoli, rinnovo e ...... in cui quanto meno dovrebbero essere ottimisti "di default ", impressiona il dato che il 52,7% degli adolescenti guardi al propriodefinendolo "" o "preoccupato". Gli "ottimisti" sono ...

Il futuro incerto del Senegal Internazionale

La democrazia senegalese è sempre più fragile a sette mesi dalle elezioni, dopo che il principale leader dell’opposizione è stato arrestato e il suo partito sciolto. Leggi ...Piotr Zielinski ha il futuro molto incerto tra Napoli, rinnovo e possibile cessione: nelle ultime ore sul polacco è forte l’interesse dall’Arabia Saudita Piotr Zielinski ha il futuro molto incerto tra ...