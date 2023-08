Il flop dei cartelloni con i prezzi medi Benzina e gasolio ancora su nonostante il calo delle quotazioni del petrolio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Prosegue la corsa deidei carburanti. Anche oggi, per l’ennesimo giorno, si registrano ritocchi al rialzo per. Il prezzoo praticato dellain modalità self è 1,937 euro/litro (1,933 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,930 e 1,949 euro/litro (no logo 1,922). Il prezzoo praticato del diesel self è 1,816 euro/litro (rispetto a 1,799), con le compagnie tra 1,810 e 1,827 euro/litro (no logo 1,801). Quanto al servito, per lail prezzoo praticato è 2,070 euro/litro (2,065 il dato precedente). Laa del diesel servito è 1,950 euro/litro (contro 1,932). Ipraticati del Gpl si posizionano tra 0,712 e 0,731 euro/litro (no logo 0,693). ...