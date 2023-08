Il fesso dell' anno | vuole sputare ai tifosi avversari? Un suicidio | fa un fine ridicola | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Quando vuoi commettere un gesto brutto, ma lache fai ha del ridicolo e non passa inosservata. Coma le feste di un tifoso del Peterborough, che non solo ha mostrato tutto il lato becero di se stesso in occasione del match di League One contro il Reading, ma si è anche reso ridicolo. Ha rischiato seriamente di ricevere una lezione indimenticabile dai sostenitori. Immortalato in undiventato rapidamente virale, il teppista, come sarebbe meglio definirlo, è stato filmato mentre attraversava una barriera progettata per separare iospiti dai sostenitori di casa al Select Car Leasing Stadium di Reading. Tifoso del Peterborough: la capriola e la ritirata Lo spartiacque tra i due settori era fatto in modo da rendere difficile camminarci, ma il tifoso in questione ha provato comunque a darsi slancio ...