Il farmaco Semaglutide ha effetti anti cancro | lo studio

Leggi su zon

(Di lunedì 7 agosto 2023) Laè unagonista del recettore del GLP-1 utilizzato comediabetico e studiato per la terapia dell’obesità. Un recentepubblicato sulla rivista The New England Journal of Medicine, ad esempio, ha evidenziato una perdita di peso pari o superiore al 15 percento nei partecip(con una media di 15 chilogrammi perduti). “Nessun altroha raggiunto un tale livello di perdita di peso, questo è davvero un punto di svolta”, aveva affermato la coautrice delloRachel Batterham. Gli scienziati hanno scoperto un altro effetto estremamente positivo della, ovvero la capacità di riattivare la funzione delle cellule immunitarie, le cosiddette Natural Killer (NK). ...