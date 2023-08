Il dibattito sugli Ufo raggiunge anche l’Italia | il caso di Castelporziano che interessò i servizi segreti Usa «Ma non si tratta di alieni»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) Gli ufo esistono? La risposta a questa domanda non sembra per tutti così scontata. Mentre negli Usa prosegue ilattorno agli Uap (Unidentified Aerial Phenomena), nel nostro Paese riemerge il bizzarro episodio che coinvolse l’autista del Presidente della Repubblica Antonio Segni. Era il 1963: mentre con un politico della maggioranza (forse proprio il Capo dello Stato) viaggiavano in auto nella tenuta presidenziale, si piazzò davanti a loro – ricostruisce Repubblica – un corpo metallico grigiastro di forma discoidale, simile a due grandi piatti sovrapposti. Che poi sorvolò la tenuta, provocando scosse e vibrazioni nella vettura ealberi. Un mistero Quello che accadde rimane tutt’oggi un mistero: «Questoeracitato nel Blue Book, il progetto dell’Aeronautica Usa per capire se gli Ufo ...