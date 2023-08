Il decreto su taxi | caro voli e 5G al Consiglio dei ministri Ma i tassisti sono già sulle barricate | “Cambiare o sarà sciopero”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Mentre sta per iniziare ildeiche dovrà dare semaforo verde ad undi 34 articoli tra cui il nodo delle licenze per i, le associazioni di categoria iniziano ad alzare la voce e a minacciare mobilitazioni. In particolare in una nota di Unica Cgil si legge che “Questocosì fatto non deve essere convertito in legge.generale e mobilitazionela nostra risposta. Le leggi vigenti già consentono ai sindaci di intervenire sugli organici nonché di migliorare ed efficientare i servizi”. Ilpunta ad aumentare fino al 20% le licenze per i comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente ...

"Questocosì fatto non deveessere convertito in legge. Sciopero generale e mobilitazione sarà la ... si legge nella nota del sindacato, che sottolinea come "al tavolo suial Mimit due ...Sul tavolo più argomenti, anche molto diversi tra loro, fatti confluire nel'omnibus': dalle misure contro il calo voli al riordino del settore dei; dallo stop all'isolamento per i ...... a quanto si apprende dalle indiscrezioni alomnibus, sarebbero parziali e limitati al trasporto verso le isole. Una soluzione tardiva e insufficiente'. 'Anche per isi arriva tardi. È ...

"Questo decreto così fatto non deve essere convertito in legge ... che sottolinea come "al tavolo sui taxi al Mimit due ministri sono assenti non giustificabili". "Invece di affrontare e operare per ...Più licenze, norme per contrastare l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei per i viaggi nazionali che collegano le isole e poi granchio blu, giustizia e 5G. I tanti temi al centro degli interventi de ...