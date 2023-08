Il «deangelismo» revisionista di una destra lanciata verso la post verità

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Cosa spinge un uomo come Marcello De Angelis, sessantatré anni, un ottimo lavoro, una vita ripulita dopo varie peripezie tra le quali la galera, a fare a pugni con la storia esternando il suo persistente neofascismo? C’è solo un’ostinazione identitaria, ai limiti della fissazione, simile a quella dei superstiti nazisti che negli anni Settanta ancora negavano l’Olocausto? O si tratta invece di un nuovo squillo di tromba, come lo ha chiamato Bersani, per dare il via ad un’altra carica del revisionismo nero, un ennesimo esempio di quella rivalsa che anima i camerati delle storie di ieri? Nessuno è nella testa di questo personaggio, decenni fa terrorista nero, giornalista, poi diventato parlamentare, oggi responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ma se abbiamo capito bene il tipo è uno di quei duri che non rinnega, non rivede, non fa autocritica, e se è tutto qui ...