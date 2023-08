Il dating online coi falsi soldati

Leggi su butac

(Di lunedì 7 agosto 2023) C’è una truffa che va avanti da un po’, il New York Times ad esempio ne ha parlato già nel 2019 con un ottimo servizio. In Italia – vuoi che siano pochi quelli che denunciano, vuoi che non ci piaccia prendere in considerazione l’ipotesi che qualcuno provi a raggirarci – se ne parla pochissimo, e le segnalazioni in merito sono quasi inesistenti. Fino a questo weekend, quando un lettore ci ha raccontato del tentativo di flirt truffaldino che aveva subito. La segnalazione che ci è arrivata cominciava così: Buonasera, sono stato contattato da una soldatessa americana in missione in Siria. Ho cercato su internet e ho letto alcuni articoli che parlano di questo. Ho cercato anche sul vostro sito, ma non ho trovato nulla in proposito. È una truffa? Grazie. Alla nostra richiesta di approfondimento il nostro lettore ci ha fornito più informazioni: Mi ha contattato su Instagram. Mi ha raccontato ...