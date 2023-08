(Di lunedì 7 agosto 2023) Il trend horror’Italia, ma non solo: la Francia ha registrato il più basso numero di nascite dal 1994. Germania e Spagna non se la passano molto meglio

Per ogni italiano sotto i 15 anni ce ne sono due (o poco meno) sopra i 65. L'Istat nel 2022 ha fotografato l'indice di vecchiaia a 186,7. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15 - 64 anni) e ...Verso dove navigate, Europa e Occidente, con le guerre, con lo scarto dei vecchi, i muri col filo spinato, le stragi in mare e le(Papa Bergoglio) Cosa dovrebbe fare un Papa se non ...Il mondo ha bisogno dell'Europa ma di una Europa "vera", capace di essere "pontiere e paciere", che guardi con nuovi occhi alla vita, perche' ci sono troppe "" e troppi "anziani ...

Il culle vuote che spaventano l'Europa: i numeri dell'emergenza ilGiornale.it

Dal Papa un atto d'accusa all'Occidente. “Verrebbe da chiedere, verso dove navighi, se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in ...Quota 20mila non è vicinissima ma Calenzano mantiene costante e anzi aumenta leggermente la popolazione residente. Se al 1° gennaio 2022 gli abitanti del Comune, da fonte Istat, erano 18.041 al succes ...