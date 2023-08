Il Crystal Palace assume un direttore creativo di moda | è la prima volta in UK

(Di lunedì 7 agosto 2023) Life&People.it Il connubio, sempre vincente, trae calcio, compie un altro importantissimo step: il, storico club di Londra che milita da anni nella Premier League, ha assunto per lanella storia del Campionato Inglese un creative fashion director. L’obiettivo? Supervisionare le collezioni d’abbigliamento, le partnership die sancire nuove collaborazioni con gli altri brand. Siamo arrivati all’inizio di una nuova era? Kenny Annan-Jonathan riceve l’incarico A ricoprire l’incarico dai contorni storici è Kenny Annan-Jonathan, designer proveniente dal sud della Capitale britannica, dunque non lontano proprio dal club londinese sito nell’omonimo quartiere tra i borghi di Bromley, Croydon, Lambeth, Lewisham e Southwark. Si tratta di un giovane ...

Dopo l'ultima amichevole persa sabato con ildi Textor, il tecnico del Lione Laurent Blanc ha parlato del suo futuro, non dando la certezza di restare. Ecco le sue parole: 'Spero che la squadra sia al completo in tempo e che nel ...ATTILIO LOMBARDO - Casertano di Santa Maria la Fossa, ex calciatore di Cremonese, Lazio e Sampdoria, ha giocato anche un anno neldi Londra (club di cui è successivamente diventato ......00 Luparense (Ita) - Cittadella (Ita) 18:00 Mestre (Ita) - Padova (Ita) 18:00 Südtirol (Ita) - Al - Duhail (Qat) 18:00 Cremonese (Ita) - Genoa (Ita) 18:30(Eng) - Lione (Fra) 18:30 ...

UFFICIALE: James McArthur si ritira. Si era svincolato dal Crystal Palace TUTTO mercato WEB

Michael Olise ha lasciato un'impronta duratura in Premier League, distinguendosi per la sua capacità di segnare gol e fornire assist. In 40 presenze con il Crystal Palace, ha realizzato ...Il Chelsea insiste per Michael Olise: i Blues sono intenzionati a pagare la clausola del giocatore, superando la concorrenza del Manchester City ...