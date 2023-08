Il costume è un filo | Marika Fruscio fa sognare i tifosi in vacanza

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023)incontenibile come sempre. Foto inin estasi. Lo scatto della showgirl è pazzesco L’estate è la stagione più bollente di tutte e molto spesso anche l’occasione per mettersi in mostra. Una tendenza, questa, aumentata a dismisura con l’avvento ed il conseguente boom dei social network. Instagram in particolare è diventata la vetrina in cui esporsi e farsi ammirare dagli altri. Un fatto ormai noto a tutti.C’è chi però ama farsi ammirare un po’ più degli altri.è tra queste: la bella showgirl è solita mandare in tilt i social con scatti da urlo. E l’ultima immagine postata sul suo proInstagram ufficiale non è da meno. Ilè sottilissimo:da sogno La ...