Il Coordinamento Campano Acqua Pubblica | “Si sta cancellando la democrazia”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppina Buscaino, referente. La nota – “In questa torrida estate di guerra contro i poveri, si lavora per cancellare completamente lain tutti i modi. Sia perché non si può più avere accesso a un’informazione corretta – il popolo è lasciato nella totale ignoranza su argomenti che gli riguardano da vicino, allo scopo di presentargli una sola verità, una verità mistificata – sia perché in maniera violenta e dittatoriale ci stanno privatizzando la gestione dell’. Le multinazionali vogliono esercitare il loro potere che è già grande attraverso l’che è la madre della vita. Secondo Askanews la Commissione Utilitalia a Napoli sta ...

... sotto ildella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, traggono ... il 12 aprile 2018, era stato sorpreso dalla Polizia di Stato in un ufficio postalementre tentava ......cancellazione da oggi del reddito di cittadinanza per 21.500 persone soltanto nel capoluogo. ha commentato Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo e membro del...... portavoce nazionale di Potere al Popolo e membro delnazionale di Unione Popolare - . Non sappiamo quante impresesolo grazie ad aiuti, incentivi, sconto fiscali, insomma, sono ...

Comitato acqua bene comune, in Irpinia la lotta alla privatizzazione Irpiniaoggi.it

Il 26 e 27 agosto si terrà l'evento "In campo per Claudio e Franco - Memorial Giri-Fiscella" organizzato dalla società sportiva Pianeta Volley a San Feliciano. Si raccoglieranno fondi da destinare all ...Restyling o rivoluzione: di certo dopo i flop azzurri sulle nazionali si cambia.