Il concerto di Travis Scott al Circo Massimo fa salire il panico terremoto a Roma?

(Di lunedì 7 agosto 2023) «Qualcuno ha sentito il?», «L’ho sentito, zona Parco(Ardeatino ndr)». In questi minuti diverse persone, sui social, segnalano scosse percepite nella Capitale. Principalmente in zona centro, centro Sud. Il sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia però non rileva nulla. La terra è più che stabile in quel di. Sui social molti stanno ipotizzando che le vibrazioni possano esser provocate daldi, in corso in queste ore al. Qualcuno ha sentito il? O l’ho sognato?— Caterina Balivo (@caterinabalivo) August 7, 2023 Scusate ma qualcuno diha sentito il? oppure sto impazzendo? Oppure ...

Sui social molti stanno ipotizzando che le vibrazioni possano esser provocate daldiScott, in corso in queste ore al Circo Massimo. Possibile che unpossa provocare delle ...... mandando i fan in delirio: il primo live dopo l'uscita di Utopia , il suo nuovo disco,Scott l'avrebbe fatto al Circo Massimo di Roma. E ora, una settimana dopo, mentre ilè in corso,...Scott inal Circo Massimo di Roma, prima data in assoluto dopo il lancio del film 'Circus Maximus' e la pubblicazione dell'album 'Utopia'. Centinaia e centinaia gli spettatori a ...

La scaletta del concerto di Travis Scott a Roma 2023: l'ordine delle canzoni al Circo Massimo Music Fanpage

Alle 21. 30 il muro di amplificatori allestito sul palco comincia a far vibrare il terreno che un tempo ospitava l’antico stadio dedicato alle corse dei cavalli e spettacoli legati alle feste religios ...Il rapper texano arriva al concerto in piedi su un van. E ben celebra, in diretta mondiale, i 50 anni del Rap Roma – Se l’Hip Hop voleva festeggiare i 50 anni, ieri sera con una diretta mondiale in st ...