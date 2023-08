Il calciomercato ormai è un ricordo | la Serie A | sommersa dai debiti | fa i conti con la realtà Fatto

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il, in Italia, è finito. LaA un tempo sognava grandi acquisti, ora neanche più quello. SulQuotidiano Lorenzo Vendemiale scrive che il calcio italiano “fa ifinalmente con la”. Del resto il Report Figc parla chiaro: nella sola stagione 2021-22, il calcio in Italia ha bruciato 1,3 miliardi di euro ed ha accumulato circa 5 miliardi di. “La stagione del mercato è finita: a pochi giorni dall’inizio del campionato, l’Inter si ritrova formalmente ancora senza portiere, la Roma non ha uno straccio di centravanti, la Juve cerca di piazzare Vlahovic per fare cassa e consolarsi col vecchio Lukaku. Le nostre squadre non è che non vogliano comprare, proprio non possono: imbrigliate dai lacci della crisi in cui si sono cacciate con anni di gestione ...