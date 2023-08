Il calcio arabo sbarca in esclusiva su La7 | in chiaro le partite della Saudi League

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dal 14 agosto la migliore partitasettimanaRoshnsarà visibile sui canali La7, La7d e in simulcast su internet La7.it. Nel campionatosono approdati diversi top player. Il campionato delle stelle delinternazionale sarà visibile in Italia su La7. La Roshnapproda su La7 grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tvCairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà inogni settimana la migliore partita prevista in calendario. Le cronache dellesaranno curate dalla redazione sportiva del Tg di La7. Si potranno quindi vedere Cristiano Ronaldo, in forza all’Al-Nassr insieme a Sadio Mane, Marcelo Brozovic e Seko ...