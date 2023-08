Il 7 agosto 1990 | il delitto di Via Poma | un omicidio ancora avvolto nel mistero

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il 7Simonetta Cesaroni, di appena 20 anni, è stata trovata morta nel quartiere Prati a Roma, uccisa con 29 coltellate: nonostante le indagini, ildi Vianeldi Via: i fatti avvenuti il 7ViaSimonetta Cesaroni era una giovane ragazza romana, che svolgeva un lavoro di segretaria presso l’A.I.A.G. (Associazione Italiana Alberghi della Gioventù), per conto dello studio commerciale Reali SAS. Il 7è stato rinvenuto il suo corpo senza vita presso lo stabile di via Carlo2, nel quartiere Prati di Roma. Secondo la ...

... oggi cinque anni fa, quando per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, il 7 di, lo ... azienda cresciuta negli anni e che ha visto il contributo del figlio d'arte Fabrizio dal. Poi nel ...... avvocato della famiglia di Simonetta Cesaroni, la segretaria di 20 anni massacrata con 29 coltellate negli uffici degli Ostelli della Gioventù il 7delin via Poma, a Roma. 'Adesso, però,......- Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York- Delitto di via Poma: La 21enne Simonetta Cesaroni esce di casa alle 15 in un afoso martedì d',...

07 AGOSTO – 1990 – Un’impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell’ufficio dove lavora: il giallo di via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole. EOS Sistemi avanzati scrl

Quel delitto che nell’estate del 1990 scosse l’Italia intera è rimasto senza soluzione. E oggi, 33 anni dopo, c’è una concreta ipotesi che le indagini su uno dei «cold case» italiani più seguito e com ...