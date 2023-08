Lo Special One ha salutatoscrivendo: "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora potete pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia ...Difensori : 2 Rick Karsdorp, 3 Roger, 5 Evan Ndicka, 6 Chris Smalling, 14 Diego Llorente, 19 Zeki Celik, 23 Gianluca Mancini, 37 Leonardo Spinazzola. Centrocampisti : 4 Bryan Cristante, 7 ...L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, partirà per Cuba per una visita pastorale nel corso della quale incontrerà i quattro missionari ambrosiani "fidei donum" che operano dal 2017 nel ...

Ibanez vola in Arabia: lo annuncia… Mourinho: “Ora potrai offrire una cena” ItaSportPress

Anche il difensore giallorosso lascia la Serie A. Ad attenderlo l'Arabia Saudita. Il messaggio del mister portoghese anticipa l'ufficialità dell'affare.L’Al-Alhi ha quasi chiuso con la Roma per l’acquisto di Ibanez. Il Rennes tenta Matic, ma i giallorossi smentiscono una trattativa con i francesi Le difficoltà che sta affrontando Pinto per soddisfare ...