Rendimenti ai massimi dal 2014 per itrentennali, saliti di 10 punti fino al 2,72%, mentre idecennali salgono di 7 punti base al 2,62%.Si assesta sopra i 168 punti il differenziale tra Btp edecennali, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 9 punti al 4,29%, e quello tedesco di 6 punti al 2,61%. Si mantiene ...In rialzo fino a sfiorare i 168 punti il differenziale tra Btp edecennali, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,7 punti al 4,26% e quello tedesco di 3 punti al 3,58%. ...

I Bund tedeschi a 30 anni sui massimi dal 2014 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Rendimenti ai massimi dal 2014 per i bund trentennali tedeschi, saliti di 10 punti fino al 2,72%, mentre i bund decennali salgono di 7 punti base al 2,62%. Nessun record invece per i titoli italiani, ...Indici europei in miglioramento, anche se il quadro complessivo rimane contrastato. A Piazza Affari, avvio pesante per Visibilia dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Luca Giusepp ...