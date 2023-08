I am Groot 2 | nel trailer l' adorabile guardiano della galassia passa da un guaio all' altro

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Marvel ha svelato ilufficiale di I am2 in cui si intravedono le prime avventure del piccoloI Marvel Studios hanno svelato ilufficiale, la data di uscita e un nuovo poster di I am2, la serie targata Disney+ sul baby. La seconda stagione arriverà su Disney+ a inizio settembre e dalsi evince già checauserà parecchi problemi invece che salvare laper la maggior parte del tempo. La serie si svolge dopo gli eventi di GuardianiVol.2, quindi non influisce troppo sulla narrazione complessiva del MCU, in quanto si svolge un decennio prima di dove ci troviamo ...

Il trailer ufficiale della seconda stagione di 'I Am Groot', la serie di cortometraggi animati che esplora i giorni di gloria di Baby Groot. Cinque nuovi episodi su Disney+ dal 6 settembre 2023.