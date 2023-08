Hotel Roma | “Albergo storico in centro a Bologna | soggiorni unici oltre ogni aspettativa”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Location prestigiosa scelta non solo da turisti ma anche da uomini d’affari e personaggi dello spettacolo: tranquillità, privacy e comfort, l’eccellenza dell’ospitalità bolognese, 7 agosto 2023. Glistorici sono testimonianze viventi del passato al pari di castelli e monumenti, location esclusive che hanno ospitato viaggiatori, scelti da artisti e personaggi illustri alla ricerca di connessioni a livello umano ma anche spirituale con il luogo. Glistorici rappresentano oggi uno scrigno prezioso, un patrimonio affascinante dove poter viaggiare indietro nel tempo con tutti i comfort moderni, come l’di. “L’rappresenta molto più di una struttura dove pernottare; noi non vendiamo camere, ma offriamo ...

...ha svolto l' idoneità sportiva al Coni Pranzo inAlle 15 è arrivato in sede per la firma e l'ufficialità FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Chi ha speso di più in Serie A La...Giusto il tempo di tornare ae rifare i bagagli ed eccola in montagna . La Blasi nelle sue IG Stories svela l'arrivo a Cortina. E' già giunta ine ha disfatto le valigie. E' pronta con un ...+++++++++ Gino, per oltre sessant'anni, non ha creduto ad uno scherzo che gli avevo fatto a, ... Avevamo preso alloggio all'Continental, molto vicino sia alla stazione ferroviaria che all'...

Hotel Roma: “Albergo storico in centro a Bologna, soggiorni unici ... Adnkronos

per fronteggiare il calo di prenotazioni, gli albergatori hanno deciso di abbassare anche del 25 per cento le tariffe delle camere, sperando nell'effetto last minute.Location prestigiosa scelta non solo da turisti ma anche da uomini d’affari e personaggi dello spettacolo: tranquillità, privacy e comfort, ...