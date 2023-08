Harry e Meghan | il nuovo progetto è una svolta inaspettata

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo mesi di silenzio, è chiaro finalmente quale sia il prossimo obiettivo del principee della moglieMarkle. Il grande cambiamento della coppia reale sembra essere ufficiale secondo le notizie dei tabloid e gli esperti stimano un maxi investimento in un campo del tutto inesplorato. La coppia del duca e della duchessa di Sussex, infatti, potrebbe presto approdare al cinema.Markle ha un passato nel mondo della recitazione e per anni è stata una stella della serie Suits. In seguito ha abbandonato il set per sposare il principe, ma le fonti hanno sempre suggerito un suo ritorno in quel campo. Tuttavia adesso sembra che i Sussex abbiano deciso di puntare ancora più in alto con unche coinvolge milioni di dollari e un best seller. Il principe ...

: niente invito al memoriale della regina Elisabetta Saranno in Europa per gli Invictus Games ma Carlo ha voluto escluderli dalle celebrazioni private a Balmoral di Emily Stefania ...Brutto periodo per il principeMarkle. Dopo l'addio dalla famiglia reale e lo scandalo di Spare, i duchi di Sussex stravolgono pure le loro amicizie. Dopo aver rotto con David e Victoria Beckham, è finita anche con ...Dopo il licenziamento di Spotify e il contratto di Netflix che potrebbe non essere rinnovato,dovranno dimostrare grandi capacità e acume per far ripartire la loro casa di produzione ...

I duchi di Sussex hanno acquistato, per 3 milioni di dollari, i diritti del libro Meet Me at the Lake che trasformeranno in un film per Netflix ...Amicizia al capolinea tra la Meghan Markle e George Clooney. Un'altra batosta per la duchessa, e questa volta di mezzo ci sarebbe Re Carlo.