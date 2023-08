Rimarrà il divieto di utilizzare Android con i servizi Google , ma per quello l'azienda ha già pronta la soluzione:, con cui continua a vendere smartphone in molti paesi del mondo. Il ...Poi, con l'di Trump, i governi americani ed europei hanno dichiarato Huawei un rischio per ... Huawei ha sviluppato un proprio sistema operativo basato su Android,, i propri servizi ...Il sistema operativo è infatti, con interfaccia utente EMUI 13. Huawei Nova Y91: prezzo e ... Per adesso non ci sono ancora indicazioni confermate sull'eventualeper il mercato europeo ...

HarmonyOS 4 in arrivo su sei vecchi smartphone HONOR TuttoAndroid.net

Durante la Huawei Developer Conference (HDC), la conferenza dedicata agli sviluppatori, è stata presentata la nuova generazione del sistema operativo, HarmonyOS 4, su cui l'azienda è stata costretta a ...La novità potrebbe garantire maggiori possibilità di guadagno ai creator, che oggi basano i propri ricavi attraverso le pubblicità e le partnership con i brand ...