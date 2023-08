Guzzanti prova a difendere De Angelis | «È convinto dell’innocenza dei neofascisti | come lo restarono quelli di LC su Sofri»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il giornalista Paolosi getta in difesa di Marcello De. In un commento su Il Giornale l’ex Forza Italia che è stato a capo della commissione Mithrokin parla di un «accanimento politico e mediatico» sul responsabile della comunicazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Poi aggiunge: «Nel caso di Desi deve però aggiungere che da lui, per la sua conoscenza e coerenza ci si aspetta di più: se è così sicuro che Mambro, Fioravanti e Ciavardini siano innocenti, provi a fare un passo in più e documenti la sua convinzione». La convinzione di Dederiva proprio dalla “pista palestinese” di cui ha parlato la commissione Mithrokin presieduta da. I cospicui premi giudiziari Che paragona i “neri” agli esponenti di Lotta Continua: «Chi scrive, lo ...