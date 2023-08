Guerra in Ucraina | Zelensky | ” La Russia senza navi a fine conflitto” Nuove armi Usa per Kiev

(Di lunedì 7 agosto 2023) Se lacontinuerà a bloccare il Mar Nero, lanciando attacchi, l’farà altrettanto e alladellaMosca potrebbe ritrovarsi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un’intervista rilasciata ai media sudamericani, tra cui La Nacion. “Laha bloccato il Mar Nero, le nostre acque territoriali, sparando, bloccando, non dando possibilità di trasporto marittimo, né dicon cereali. Ecco perché l’deve dimostrare che ha il diritto di importare ed esportare prodotti nelle proprie acque territoriali – ha detto– perché se c’è un blocco, l’deve trovare un altro modo per porrea ciò che ...

Russia, le notizie di oggi in diretta In manette è finita una donna, la cui identità non è stata resa nota dalle autorità: i servizi segreti hanno pubblicato la foto di lei in quello ...Andriy Yermak ha sottolineato che il consolidamento del mondo attorno all'attuazione della Formula di pace del presidente dell'è l'unico modo per porre fine allae ripristinare una ...Arriva la pace inLa soffiata sul cessate il fuoco Nonostante il rifiuto dei golpisti fino ...hanno sottolineato nei giorni scorsi che un intervento armato sarebbe 'una dichiarazione di'...

Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi: Erdogan proporrà a Putin cessate il fuoco anticipato. Servizi Kiev: arrestata ... la Repubblica

In ritirata. La Russia sta portando via i suoi aerei ed elicotteri militari dalla Bielorussia. L'intera aviazione ha lasciato gli aeroporti sul territorio di Minsk lo scorso sabato.E' arrivato a Leopoli il terzo camion di aiuti umanitari per la popolazione ucraina, partito da Genova nei giorni scorsi. Gli aiuti sono stati raccolti grazie alla campagna informativa di sensibilizza ...