Guardiola non ci sta dopo k o in Community Shield | “Ora si giocherà per 100 minuti”

potendo, il Manchester City, giocare contro se stesso, dopo aver vinto entrambi i trofei, il gruppoha ritrovato di fronte, per regolamento, l'Arsenal di Arteta, staccato di 5 punti in ...Ebbene sì, perché al momento di uscire dal campo, richiamato da Pepin panchina, il bomber norvegese si è preso i fischi dei sostenitori avversari eha nascosto il proprio disappunto ma ......diL'allenatore dei Citizens ha parlato dopo la sconfitta contro l'Arsenal. Dortmund, per l'attacco piace Ekitike I tedeschi sono interessati al giovane dei parigini che al momento...

Guardiola non ci sta: "Non mi sembrava fossero successe cose per ... Goal.com

Il primo trofeo della stagione il Manchester City lo ha mancato per un soffio. A Wembley l'Arsenal ha trovato il gol del pareggio al 101' con Trossard e poi si è imposto poco dopo ai calci di rigore.L’allievo supera finalmente il maestro: l’Arsenal di Arteta si aggiudica il primo titolo stagionale d'Inghilterra, battendo ai rigori il Manchester City di ...