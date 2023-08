Grande Fratello | bufera contro Signorini | ex concorrente squalificata svela altarini | “Andrebbe cacciato”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilsta per aprire nuovamente i battenti di questa edizione del tutto nuova, ma alla guida ci sarà sempre Alfonso. Questa scelta ha fatto storcere in naso a molti e, soprattutto in queste ore, un’ex gieffina molto discussa ha detto la sua a riguardo. La persona in questione è una nota giornalista L'articolo proviene da KontroKultura.

Tutto questo creerà logicamente untrambusto tra le domestiche del palazzo. Ildi Leonor coinvolto in un drammatico incidente aereo Manuel attenderà con ansia l'arrivo di Jana all'...Cresce l'attesa per ildella svolta, che promette - con la decisione di Pier Silvio Berlusconi di mettere al bando il trash - un reality nuovo e diverso. E cresce quindi di pari passo anche la curiosità sul ...Alla'. Del 1941, famiglia contadina di Bedizzole, nel Bresciano: 'Poca terra, due o tre ... La passione per il ciclismo cominciò con miomaggiore Gianfranco, meccanico di biciclette. Se ...

Il cast del Grande Fratello: scelti tutti i vip, si lavora sulla lista dei concorrenti non famosi Fanpage.it

Dopo il progetto sperimentale siglato al Mit alla presenza dal ministro Salvini e che prevede il taxi gratis per chi, sottoponendosi all’alcol test all'uscita dei… Leggi ...La nuova edizione del reality show continua a prendere forma: scelti i vipponi (con il placet di Pier Silvio), al via il casting dei personaggi non famosi ...