...per la supplenze dopo la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da... che hanno portato gli Uffici Scolastici a convalida del punteggio oppuredel punteggio oppure ...Ma a metà dicembre fu costretto ad una parziale: " L'umiliazione Risentite il mio ... un ministro dopo l'altro, siamo qui, sempre di fronte alle stesse difficoltà materiali (dalleai ...Piemonte - Vai al file -27 luglio - Puglia - Scarica il file - Possono essere ... Se rinuncio a una nomina da call veloce, posso concorrere per le supplenze dae GI Ecco la risposta ...

GPS: sì a rettifica punteggio se docente sbaglia compilazione domanda. Cos’è il soccorso istruttorio Orizzonte Scuola

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 5 agosto).Posizioni e punteggi cambiati nelle Gps: errore umano o ancora colpa dell'algoritmo Facciamo chiarezza con alcune precisazioni.