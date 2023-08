...educazione motoria alla scuola primaria verranno nominati attingendo dalle graduatorie048 - ... motoria adi scuola primaria facenti parte dell'organico dell'autonomia Come mai, nonostante ...Ecco le nomine già disposte daprima fascia ed elenco aggiuntivo Lo speciale di Orizzonte Scuola per orientarsi tra nominefinalizzate al ruolo eSupplenze2023/2024: nomine per ...... i posti possono essere coperti con contratti a tempo determinato, da stipulare con iinclusi nelleclassi di concorso A - 48 "Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione ...

GPS, docenti esclusi per non aver sciolto correttamente la riserva per elenco aggiuntivo. Respinti i reclami Orizzonte Scuola

L’Ufficio scolastico di Napoli ha pubblicato una nota riguardante i vari reclami arrivati all’USP sul mancato scioglimento della riserva per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi. L’operazione andava ...Sono in corso le immissioni in ruolo docenti per il prossimo anno scolastico 2023/24: il Decreto Legislativo n. 44/2023, come sappiamo, ha previsto una procedura di assunzione straordinaria per la I ...