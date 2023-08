GPS docenti | ecco le graduatorie per il 2023 24 Aggiornato con Napoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continua la pubblicazione delle GPSprovinciali per la supplenze dopo la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico/24, scaduta il 31 luglio. L'articolo .

GPS, docenti esclusi per non aver sciolto correttamente la riserva per elenco aggiuntivo. Respinti i reclami Orizzonte Scuola

L’Ufficio scolastico di Napoli ha pubblicato una nota riguardante i vari reclami arrivati all’USP sul mancato scioglimento della riserva per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi. L’operazione andava ...Sono in corso le immissioni in ruolo docenti per il prossimo anno scolastico 2023/24: il Decreto Legislativo n. 44/2023, come sappiamo, ha previsto una procedura di assunzione straordinaria per la I ...