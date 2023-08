Governo - Asset e Investimenti | il decreto per attirare Tesla e cinesi

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il consiglio dei ministri dovrebbe licenziare uncon alcune implicazioni anche per il mondo dell'auto. Si tratta del disegno di legge denominato "": gli articoli sono 34 e i temi vanno dal contrasto alla proliferazione del granchio blu nel Mar Adriatico ai fondi per i piccoli comuni, dalle nuove licenze per i taxi all'abolizione del tetto dei 240 mila euro per gli stipendi dei dirigenti della società Ponte dello Stretto, dagli algoritmi sui prezzi dei voli nazionali al credito d'imposta per i progetti di ricerca e sviluppo nel campo dei semiconduttori, dai limiti all'elettrosmog alle misure di promozione delgiesteri in Italia.Omnibus. Dunque, parliamo di unche tocca temi e argomenti di qualsiasi genere e senza alcun legame. ...

In realtà oggi i decreti approvati come ultimo atto delprima della pausa estiva, saranno due. Il decretoe il decreto Omnibus. Ecco in sintesi le principali norme approvate nei due ...... come preannunciato, l'esame del Dl- investimenti con le misure relative, tra le altre, alle questioni taxi e al rincaro dei biglietti aerei e alla produzione di micro - chip. Il...Aumento taxi L'obiettivo delè anche quello di aumentare il servizio taxi. Il decretoe investimenti prevede di far crescere fino al 20% in più le licenze per i comuni capoluogo di ...

Decreto Asset, il governo pronto ad alzare i limiti dell’elettrosmog TeleAmbiente TV

Nel pomeriggio il Consiglio dei ministri sui due decreti omnibus. I provvedimenti spaziano dalla giustizia, con l'estensione delle intercettazioni e le pene più severe per i piromani, fino alla norma ...Alla faccia dei richiami del Quirinale. Il governo di Giorgia Meloni porta oggi in Consiglio dei ministri il decreto legge ribattezzato “Asset”, l’ennesimo decreto omnibus che contiene dentro tutto e ...