Golpe in Niger | inviati rinforzi verso confine con Nigeria e Benin

(Di lunedì 7 agosto 2023) Delegazione Mali e Burkina Faso a Niamey per "solidarietà" ai golpisti. Scaduto ultimatum Ecowas. Fonti: "Serve altro tempo per preparare intervento militare" Truppeine hanno lasciato la capitale Niamey per dirigersiilconia e. Lo ha riferito il portale ‘Sahel Intel’, mentre è scaduto l’ultimatum dei Paesi dell’Ecowas, che hanno minacciato un intervento militare inse i golpisti non dovessero reinsediare al suo posto il presidente deposto, Mohamed Bazoum. Intanto una delegazione congiunta di Mali e Burkina Faso è arrivata a Niamey per esprimere “solidarietà” ai golpisti. Lo riportano i media locali, citando le autorità maliane, secondo cui questa missione si tiene per “testimoniare la solidarietà dei due Paesi al popolo fratello del ...

(askanews) - Circa 30.000 persone si sono radunate domenica allo stadio di Niamey per mostrare il loro sostegno alla giunta che il 26 luglio ha deposto il presidente nigerino Mohamed Bazoum con un ...I leader del golpe in Niger reagiscono alla disponibilità data dell'Ecowas a intervenire militarmente a sostegno di Bazoum: dalla sera di domenica 6 agosto non vola più nessun aereo sopra al Paese ...