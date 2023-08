Golf | PGA Tour | Lucas Glover vince il Wyndham Championship Definiti i 70 per i playoff

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo quattro giorni di grandesi è concluso sul percorso del Sedgefield Country Club di Greensboro, North Carolina, il, torneo che ha chiusovamente la “regular season” della stagione 2022/23 della FedEx Cup sul PGA. L’ultimo vincitore stagionale prima che inizino i, che in un solo colpo centra la quinta vittoria sul massimo circuito, torna alla vittoria dopo oltre due anni di digiuno ed entra nei 70 giocatori che disputeranno la post-season della FedEx Cup. Il suo punteggio finale recita -20, aggiungendo un altro ottimo giro in 68 colpi per resistere ai tentativi di rimonta di Russell Henley e Byeong Hun An, che condivideranno poi il secondo posto a due lunghezze di ritardo dal vincitore. ...