‘Goldrake U’ | il ritorno di Ufo Robot

(Di lunedì 7 agosto 2023) Si intitola Goldrake U e arriverà il prossimo anno sui canali tv e sulle piattaforme streaming. Stiamo parlando della nuova serie anime che segna ildi Ufo. Al festival AkibaDaisuki di Tokyo è stato lanciato il trailer ufficiale dal palco Japamura in Riyadh Boulevard come parte della stagione di Gamers8. Dietro al progetto – che prevede un nuovo logo e nuove caratteristiche per i protagonisti – ci sono Manga Productions e Dynamic Planning. «Ildell’amata serie UfoGoldrake è un momento importante ed entusiasmante per i fan degli anime di tutto il mondo. – ha dichiarato Essam Bukhary, CEO di Manga Productions – Siamo orgogliosi di distribuire questa serie, che ha una ricca storia e una fedele fanbase. Grazie alla stretta collaborazione con Dynamic Planning, il nostro obiettivo è quello di ...