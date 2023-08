Gmg | un viaggio di fede Diario di bordo | giorno 6 | tante domande sulla strada del ritorno

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lisbona – L’alba sull’oceano: dopo una notte trascorsa all’addiaccio, in mezzo alla polvere, la carezza di quei tiepidi raggi riscalda l’anima. Il Campo della Grazia, gremito da quasi due milioni di giovani si sveglia al ritmo di musica sacra remixata. Sul palco dove il Papa sta per celebrare messa c’è un prete in consolle che mixa tutti gli inni delle Gmg fino ad arrivare a canzoni pop. Per i giovani delle Diocesi di Porto-Santa Rufina e Civitavecchia-Tarquinia è una sveglia un po’ “cringe”, ma i problemi, a prima mattina sono altri. Tipo fare venti minuti di fila per usare il bagno. Il sole si alza e quei tiepidi raggi iniziano a essere incandescenti. All’arrivo del Papa, la temperatura sfiora i 30 gradi. Al momento dell’annuncio della prossima Gmg (leggi qui) i 40. Il Pontefice invita i giovani che hanno colorato Lisbona in questa settimana a Roma nel 2025 per il Giubileo del ...

È in volo, mentre torna a Roma, che Papa Francesco scioglie il giallo del perché al Santuario di Fatima, due giorni fa, ha fatto silenzio, pregando senza pronunciare alcun ..."C’è un problema che a me preoccupa, che è il problema Mediterraneo. Per questo vado in Francia. È criminale lo sfruttamento dei migranti". Così il Papa parlando con i media sul volo di ritorno da Lis ...