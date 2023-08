(Di lunedì 7 agosto 2023) Le principali novità contenute nelapprovato dal Cdm Aumento delle pene per i piromani, estensione delleanche ambientali a reati particolarmente gravi, come quelli aggravati dal metodo mafioso o con finalità di terrorismo e creazione di archivi digitali per la conservazione delle. Sono le principali novità contenute nel, che prevede 6, approvato dal Consiglio dei Ministri. Nell’articolo 1 si prevede l’estensione ad una serie di ipotesi di reato di criminalità grave degli strumenti di investigazione disciplinati dalla legislazione in materia di criminalità organizzata (come previsto dall’art 13legge 13 maggio 1991, n. 152 sulla lotta alla criminalità organizzata) e ...

Dal ponte sullo stretto al caro voli, dall'aumento delle licenze per i taxi, alla lotta al granchio blu, fino ai provvedimenti sullacon l'estensione dellee le pene più severe per i piromani. Ma anche l'8 per mille per il recupero delle tossicodipendenze, e l'addio all'autoisolamento Covid. Queste in ......quelli aggravati dal metodo mafioso o con finalità di terrorismo e creazione di archivi digitali per la conservazione delle. Sono le principali novità contenute nel decreto, ...... Matteo Salvini, poi Francesco Lollobrigida (ministro dell'Agricoltura), Carlo Nordio (), ...- Il decreto estende ad una serie di ipotesi di reato di criminalità grave degli ...

Giustizia, da intercettazioni a incendi: ecco i 6 articoli del decreto Adnkronos

(Adnkronos) – Aumento delle pene per i piromani, estensione delle intercettazioni anche ambientali a reati particolarmente gravi, come quelli aggravati dal metodo mafioso o con finalità di terrorismo ...Il governo approva due decreti omnibus: nei quali, a sorpresa, arriva il prelievo sugli extraprofitti delle banche per raccogliere fondi per il calo delle tasse e il taglio del cuneo, che ...