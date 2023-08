Giuliano Simeone | il figlio del Cholo si infortuna | partita sospesa – VIDEO

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ildel, si infortunia durante unadell’Alaves: portato via in un ambulanza edelDiego e fratello minore del Cholito Giovanni, ha subito un brutto infortunio durante latra il suo Alaves e il Burgos in Argentina. La peña que defiende al carnicero de Burgos o se ubica o los ubico yo. José Matos lesiona gravemente a, se levantó y se fue como si nada. Después se gira hacia el árbitro, se rie de lo ocurrido, hace gestos para quese levante y deje de fingir. pic.twitter.com/nUKp3UoXyt — Atletico Design ® ...

