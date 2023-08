Giulia Salemi e Pretelli conduttori di un reality | fuori Rodriguez-Moser

(Di lunedì 7 agosto 2023) Come è noto e confermato anche dalla stessa,non sarà al Grande Fratello 2023 nel suo ruolo di inviata nel mondo social. Secondo indiscrezioni, a prendere il suo posto sarebbe Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato Valerio di Striscia la Notizia e della showgirl Matilde Zarcone. Attualmente non si hanno conferme da parte della produzione delshow più spiato d'Italia, condotto da Alfonso Signorini, sull'entrata dell'ex opinionista di Pomeriggio 5 targato Barbara d'Urso e conduttrice di Colpo di Tacchi su La5. Le uniche conferme sono; Cesara Buonamici opinionista, cast Vip chiuso e cast Nip quasi formato. Pare che sulla scelta di sostituire l'influencer italo-persiana sia stato il suo passato troppo «trasgressivo» ancorato al vecchio Grande Fratello Vip fatto di gossip e lustrini, incapace di rientrare nelle nuove ...

Al sesto posto un altro volto noto della tv, la giornalista Diletta Leotta ormai prossima al parto, eal settimo posto. All'ottavo posto un nome a sorpresa, Marta Fascina , che è ...Tra coloro che hanno espresso il loro punto di vista che Amedeo Venza: Era una paparazzata organizzata tra agenzia e sito Trovatemi unaDe Lellis, una, una Codegoni, una Valli, una ...Trovatemi unaDe Lellis, una, una Codegoni, una Valli, una Ferilli, una Rodriguez che riportano le paparazzate che le vengono fatte! Trovatemele!' , ha puntualizzato a questo punto ...

Giulia Salemi e il divertente video in cui tenta di tuffarsi in mare Novella 2000

Ex On The Beach Italia, la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi alla conduzione del dating show ...In Turchia, una serata magica rovinata da un particolare episodio. Cosa è successo a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.