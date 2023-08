Giudice rigetta causa Trump contro scrittrice per diffamazione

(Di lunedì 7 agosto 2023) NEW YORK – Ilfederale Lewis Kaplan hato l’azione legale di Donald(foto)laE. Jean Carroll per. Nel motivare la sua decisione Kaplan spiega chenon è riuscito a dimostrare che le dichiarazioni di Carroll a Cnn dopo aver vinto il processo per molestie erano false o “sostanzialmente false”. L'articolo L'Opinionista.

Il giudice federale Lewis Kaplan ha rigettato l'azione legale di Donald Trump contro la scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione. Nel motivare la sua decisione Kaplan spiega che Trump non è riuscito a dimostrare che le dichiarazioni di Carroll a Cnn dopo aver vinto il processo per molestie erano false o "sostanzialmente false".

Il giudice federale Lewis Kaplan ha rigettato l'azione legale di Donald Trump contro la scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione.