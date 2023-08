Gita in moto finisce in dramma | Samuel muore a 32 anni Lutto a Napoli e Caserta

L'idea, poi, di unain barca per la gioia soprattutto dei bambini. L'impatto con un veliero ... Chi in stato di ebbrezza o dopo aver assunto droghe, si mette alla guida di un' auto, una, un ...In seguito al forte impatto, Vaughan è stata sbalzata tra i due scafi e le eliche in, procurandosi profonde ferite su diverse parti del corpo, soprattutto alla testa . In poco tempo sono arivati ...... per cause ancora da accertare, si è scontrato con un veliero che portava inalcune decine di ... La macchina dei soccorsi si è subito messa in, anche grazie all'aiuto di imbarcazioni private. ...

Itinerari in moto: la Val Trebbia inSella

Una gita fuori porta finita in tragedia. Giorgio Di Paolo, un uomo di 43 anni di Roma, e Danilo Faradacco di 41 anni di Formigine, in provincia di Modena, hanno perso la vita dopo essersi scontrati ...frequentato la domenica da numerose persone che escono per una gita fuori porta a caccia di osterie e luoghi di ritrovo per tutti. Un po’ come avviene da noi la domenica sulle strade dell’Appennino, ...