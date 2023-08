(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutola fumata bianca per l’allestimento dellea Piazzale degli Irpini, ma il luna park aprirà, precisamente a partire dal 17 agosto. La decisione finale durante la Commissione pubblici spettacoli riunitasi questa mattina a Palazzo di città,i tentativi andati a vuoto delle scorse settimane, fino all’ultimo di venerdì scorso. Alla fine per ovviare il nodo dei Fuochi del 15 agosto, da tenere nello stesso spiazzale delle, l’unica proposta posta al tavolo per decisione del sindaco Gianluca Festa è stata quella di far montare lesolo succesivamente. I giostrai della Canterini gruop hanno accettato e così danno appuntamento a tutti a partire dal 17 agosto presso Piazzale ...

Quattro zampe in corsia: un progetto importante cheora, finalmente in Regione. L'... uno spazio con scivoli,e giochi inclusivi all'interno del parco Achille Dapelo di Genova Pra'. Il ...... dame, cavalieri, giocolieri,, rievocazioni di battaglie e banchetti luculliani. Così, ... Per chida Bologna, A1 fino a Piacenza Ovest, quindi SP10 fino a San Nicolò per poi seguire le ...Per motivi di sicurezza in vista della massiccia affluenza che si prevede, slitta anche lo start alle immancabilidi Ferragosto. Quest'anno, infatti, il Parco dei divertimenti sarà montato ...

Giostre: arriva il via libera, ma si parte dopo Ferragosto anteprima24.it

Il racconto al telefono durante la diretta di "Rudy Zerbi": "Uno dei momenti più terribili della mia vita è stato quando ho accompagnato mio figlio Michele, che all'epoca aveva 13 o 14 anni, al luna p ...Firmato il decreto del MIT che stanzia nuove risorse per Messina e provincia: interventi previsti per i viadotti di Giostra, ma non solo.