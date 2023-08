Giorgio contro Tina | la Cipollari sbotta | cosa c’è dietro l’amicizia finita

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 agosto 2023) Negli anni cheManetti ha passato a Uomini e Donne ha sempre avuto un rapporto splendido con. I due erano molto uniti nel programma e si sono visti anche fuori dagli studi, con i rispettivi partner. Dal 2020 ad oggi però le cose sembra siano cambiate parecchio. Il Gabbiano infatti in una recente intervista rilasciata a TAG24 ha bacchettatodicendo che ha comportamenti da bulla e da maleducata e aggiungendo che se Pier Silvio dovesse cacciarla da Uomini e Donne (rumor già smentito) sarebbe unapositiva: “Io credo che ne abbiamo tutti abbastanza di guardare certe scene in televisione. Un po’ come quando lei ha portato la ricotta in studio e l’ha mangiata davanti a un uomo che era allergico“. Ladal suo profilo Instagram ha smentito la sua ...